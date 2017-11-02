Маргарита Симоньян опережает Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин Forbes

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и RT Маргарита Симоньян опередила в списке самых влиятельных женщин мира экс-госсекретаря и кандидата в президенты США Хиллари Клинтон. Собственную версию самых влиятельных персон обнародовал американский журнал Forbes.

Из российских женщин, занимающих высокие посты, в список включена председатель Центробанка России Эльвира Набиуллина. Первые строчки рейтинга заняли главы правительств ФРГ и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мэй, а также Мелинда Гейтс, супруга одного из создателей корпорации Microsoft.



Хиллари Клинтон находится на 65-ой строчке.

Впервые вошедшая в подобный рейтин Симоньян занимает 52 позицию. «Еще год назад большинство людей не знали, кто такая Маргарита Симоньян. Сейчас ее обсуждают в технологических, политических и медиакругах», — пишет Forbes.



«Я бы, конечно, предпочла оказаться в другом списке «Форбс», но, как говорится, кто на что учился», — прокомментировала Симоньян РИА «Новости» свое присутствие в списке.

В 2005 году Маргарита Симоньян в 25 лет стала главным редактором англоязычного новостного телеканала Russia Today (так раньше назывался RT). Через некоторое время телеканал запустил вещание на арабском и испанском, а также информационные сайты на шести языках.