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Защита россиянина Романа Селезнева написала письмо Дональду Трампу

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Москва
07:00 3 Ноября 2017
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Автор: Sibnovosti.ru
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Сторона защиты российского гражданина Романа Селезнева, которого суд в американском штате Вашингтон приговорил к 27 годам тюрьмы за кибермошенничество, планирует написать обращение к президенту США Дональду Трампу. В письме адвокат выступит с просьбой вернуть Селезнева на Родину, об этом в пятницу, 3 ноября, сообщает издание «Известия».

«Письмо на имя американского президента защита похищенного сына российского депутата Валерия Селезнева уже подготовила. В нем адвокат просит вернуть своего подзащитного в Россию для дальнейшего отбывания срока. Отправлять документ возможно только после вынесения окончательного приговора Селезневу. Как ожидается, это произойдет уже 30 ноября», — сказано в публикации, в которой ссылаются на адвоката Селезнева Игоря Литвака.

Издание поясняет, что, как счиает адвокат Селезенва, «на фоне напряженных отношений между Москвой и Вашингтоном просто просьба помиловать его подзащитного обречена на провал, поэтому он хочет задействовать Конвенцию Совета Европы о передаче осужденных лиц от 1983 года, ратифицированную Россией и США».

«Сейчас очень трудно предсказать, какого эффекта мы сможем добиться с помощью обращения к Д.Трампу. Но в любом случае хуже от этого не станет. Ведь таким образом дело Селезнева появится в поле зрения высшего руководства США. В письме мы хотим обратить внимание на незаконные действия американских спецслужб при задержании Романа, серьезные проблемы со здоровьем у моего подзащитного, а также на то, что у него две несовершеннолетние дочери, которые живут в России», — заявил изданию «Известия»Игорь Литвак.

Роман Селезнев сообщил изданию о том, что надеется на помощь посольства России в США, он также готов продолжить отбывать свой срок в российской тюрьме.

«Я очень надеюсь, что они (посольство России в США — примечание «Известий») делают все возможное для того, чтобы вернуть меня в Россию, где я могу продолжить отбывать свой срок заключения. Я очень люблю свою страну, правительство и свою семью», — сказал Селезнев.

Роман Селезнев был арестован на Мальдивских островах в 2014 году с участием правоохранительных органов США. Во время его задержания полиция обнаружила украденные номера 1,7 млн банковских карт.

Селезнева отправили на частном самолете на Гуам, там находится военная база США, после переправили в Сиэтл.

В апреле этого года американский суд приговорил россиянина к 27 годам заключения.

Роман Селезнев полностью признал свою вину. Некоторое время назад он написал письмо на 11 страницах, в котором заявил о раскаянии и готовности в будущем использовать свои знания и опыт для предотвращения кибератак и борьбы с киберпреступностью.

Фото © AFP 2017/ Yana Paskova

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