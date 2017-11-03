В Москве готовы к 21-миллионному турпотоку в 2018 году

Поток туристов в Москву в следующем году может достичь 21 млн человек. Об этом заявили в департаменте спорта и туризма Москвы. Почти млн человек из общего числа ожидаемых туристов — болельщики на Чемпионате мира по футболу—2018.

Такое заявление в пятницу, 3 ноября, сделал в рамках проходящих в Китае «Дней Москвы в Пекине» в беседе с российскими журналистами глава управления гостиничного хозяйства департамента спорта и туризма Москвы Алексей Тихненко.



«Мы ждем больше 21 млн туристов в Москве и около 1 млн футбольных болельщиков. Это большая цифра для Москвы», — отметил он.

По его мнению, популярность Москвы среди туристов растет. Согласно данным опроса, который провели представители правительства столицы, желание вернуться в Москву высказывают 96% туристов, только 4% заявили, что они повторно не приедут.

«Около 31% приехавших в Москву казали, что они приехали повторно. Это высокий показатель», — сказал Алексей Тихненко.



Он также отметил, что за первые девять месяцев этого года количество прибывших в Москву туристов из Китая выросло на 30% в годовом выражении и приблизилось к 500 тысячам человек.

«В прошлом году Москву посетили 511 тысяч туристов (из Китая). Это не оценочные данные, мы приводим информацию погранслужбы с точностью вплоть до каждого человека. В этом году мы заметили еще больший рост потока из Китая, популярность Москвы у китайских граждан растет», — сказал глава департамента.

«За девять месяцев 2017 года поток туристов (из КНР) уже вырос на 30% и приблизился к половине миллиона», — отметил Тихненко.

«Но в целом по миру ежегодно путешествует 138 млн китайских туристов, так что у нас есть большой потенциал. И мы надеемся, что ЧМ-2018 станет скачком для роста потока туристов», — резюмировал он.

Игры ЧМ—2018 по футболу пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Матч открытия и финальная игра пройдут в Москве на стадионе «Лужники».