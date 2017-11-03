Госавтоинспекция вынуждена ограничить движение по Тверской из-за начала продаж iPhone X

Правоохранительные органы ограничили движение по крайней правой полосе на Тверской улице в Москве в районе флагманского магазина re:Store. Об этом сообщает «Интерфакс». В пятницу, 3 ноября, в магазине на Тверской начали продавать новейшие телефоны iPhone X.

Как уточняет «Интерфакс», несколько дней на Тверской в районе дома 27 собралась очередь более чем из 100 человек. Они первыми хотят купить новинку от Apple. Для людей, стоящих в ожидании начала продаж, привезли газовые обогреватели, кроме того, на месте дежурит автомобиль «скорой помощи», сообщает «Интерфакс».

Для безопасности в районе магазина дежурят полицейские наряды и экипаж Госавтоинспекции. Дорожные полицейские ограничили для проезда машин крайнюю правую полосу около магазина.

Из-за этого в утренний час-пик движение по Тверской в сторону центра оказалось сильно затруднено, пробка тянется от Тверской улицы дом 27 до Белорусского вокзала.

Во всем мире в пятницу, 3 ноября, стартовали официальные продажи смартфона iPhone X от Apple. Стоимость гаджета в России — от 79 900 рублей. Это цена за модель с памятью 64 Гб. За iPhone с памятью 256 Гб выставлена цена заплатить 91 900 рублей.