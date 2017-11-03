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Госавтоинспекция вынуждена ограничить движение по Тверской из-за начала продаж iPhone X

Главная Общество
Москва
11:37 3 Ноября 2017
apple, продажа, улица, перекрытия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Правоохранительные органы ограничили движение по крайней правой полосе на Тверской улице в Москве в районе флагманского магазина re:Store. Об этом сообщает «Интерфакс». В пятницу, 3 ноября, в магазине на Тверской начали продавать новейшие телефоны iPhone X.

Как уточняет «Интерфакс», несколько дней на Тверской в районе дома 27 собралась очередь более чем из 100 человек. Они первыми хотят купить новинку от Apple. Для людей, стоящих в ожидании начала продаж, привезли газовые обогреватели, кроме того, на месте дежурит автомобиль «скорой помощи», сообщает «Интерфакс».

Для безопасности в районе магазина дежурят полицейские наряды и экипаж Госавтоинспекции. Дорожные полицейские ограничили для проезда машин крайнюю правую полосу около магазина.

Из-за этого в утренний час-пик движение по Тверской в сторону центра оказалось сильно затруднено, пробка тянется от Тверской улицы дом 27 до Белорусского вокзала.

Во всем мире в пятницу, 3 ноября, стартовали официальные продажи смартфона iPhone X от Apple. Стоимость гаджета в России от 79 900 рублей. Это цена за модель с памятью 64 Гб. За iPhone с памятью 256 Гб выставлена цена заплатить 91 900 рублей.

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