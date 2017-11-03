По всему миру произошел сбой в системе работы WhatsApp

Сообщения о проблемах с мессенджером начали поступать около десяти утра по Москве. О сбое в системе работы WhatsApp, который на время оказался недоступен в нескольких странах мира, сообщили пользователи Twitter.

Мессенджер недоступен у российских пользователей, наблюдаются сложности с отправкой и получением сообщений в мессенджере. Что стало причиной сбоя, пока неизвестно.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сайт DownDetector, который отслеживает сбои в работе сайтов и приложений, проблемы с WhatsApp начали поступать около 10:10 утра по московскому времени.

Также карта обращений говорит о том, что проблемы с WhatsApp наблюдаются в ряде европейских и латиноамериканских стран, России, Индии, Малайзии, Южной Африке и США.

Представители соцсети пока никак не комментируют произошедшее.



Фото © AP Photo / Patrick Sison