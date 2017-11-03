3 ноября
Россия
58.43
 
€ 68.08
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

По всему миру произошел сбой в системе работы WhatsApp

Главная Общество
Москва
12:38 3 Ноября 2017
соцсети, работа, сбой, пользователи
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сообщения о проблемах с мессенджером начали поступать около десяти утра по Москве. О сбое в системе работы WhatsApp, который на время оказался недоступен в нескольких странах мира, сообщили пользователи Twitter.

Мессенджер недоступен у российских пользователей, наблюдаются сложности с отправкой и получением сообщений в мессенджере. Что стало причиной сбоя, пока неизвестно.

Как сообщает «Интерфакс», ссылаясь на сайт DownDetector, который отслеживает сбои в работе сайтов и приложений, проблемы с WhatsApp начали поступать около 10:10 утра по московскому времени.

Также карта обращений говорит о том, что проблемы с WhatsApp наблюдаются в ряде европейских и латиноамериканских стран, России, Индии, Малайзии, Южной Африке и США.

Представители соцсети пока никак не комментируют произошедшее.

Фото © AP Photo / Patrick Sison

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook

Общество

Новости Москвы: Госавтоинспекция вынуждена ограничить движение по Тверской из-за начала продаж iPhone X

Госавтоинспекция вынуждена ограничить движение по Тверской из-за начала продаж iPhone X

03.11.2017
Россия

У магазинов с новинками будут дежурить наряды полицейских

Новости Москвы: В Москве готовы к 21-миллионному турпотоку в 2018 году

В Москве готовы к 21-миллионному турпотоку в 2018 году

03.11.2017
Россия

В департаменте спорта и туризма считают, что «это большая цифра»

Новости Москвы: Защита россиянина Романа Селезнева написала письмо Дональду Трампу

Защита россиянина Романа Селезнева написала письмо Дональду Трампу

03.11.2017
Россия

Адвокат русского хакера планирует отправить письмо адресату

Новости Москвы: Маргарита Симоньян опережает Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин Forbes

Маргарита Симоньян опережает Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин Forbes

02.11.2017
Россия

Первые строчки занимают главы правительств ФРГ и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мэй

Новости Москвы: В НАСА для отправки на Марс более двух миллионов человек прислали свои имена

В НАСА для отправки на Марс более двух миллионов человек прислали свои имена

02.11.2017
Россия

Среди них — 60 тысяч россиян

Новости Москвы: Внутри упавшего у Шпицбергена Ми-8 людей не обнаружено

Внутри упавшего у Шпицбергена Ми-8 людей не обнаружено

02.11.2017
Россия

Российские и норвежские спасатели обследовали фюзеляж вертолета

Новости Москвы: Эксперты назвали самый популярный смартфон в России

Эксперты назвали самый популярный смартфон в России

31.10.2017
Россия

Рейтинг составил аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин

Новости Москвы: В штате МЧС России появятся интеллектуальные роботы

В штате МЧС России появятся интеллектуальные роботы

31.10.2017
Россия

Переход на робототехнику обусловлен «курсом на минимизацию собственных рисков»

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.