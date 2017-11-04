РЖД приостанавливает продажи части билетов на поезда 2018 года

Билеты временно не продают на отправляющиеся с 1 января 2018 года поезда дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.



В компании заявили, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на 2018 год.

Отмечается, что все остальные категории билетов останутся доступными. Приостановка продаж не затронет скоростные поезда и «Сапсаны».



В РЖД уточнили, что билеты можно будет купить сразу после того, как регулятор определится с тарифами. В том случае, если тарифы будут отличаться от тех, что действуют сейчас, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить проездные документы без каких-либо штрафов.

Как уточняет РИА «Новости», в конце октября замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Редько сообщил, что ФАС выступает за снижение на 10% тарифов на дальние пассажирские перевозки по железной дороге в 2018 году. Минтранс и минэкономразвития раскритиковали эту инициативу.