4 ноября
Россия
58.43
 
€ 68.08
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

РЖД приостанавливает продажи части билетов на поезда 2018 года

Главная Общество
Москва
09:38 4 Ноября 2017
фас, билеты, поезда, тарифы, железные дороги
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Билеты временно не продают на отправляющиеся с 1 января 2018 года поезда дальнего следования. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

В компании заявили, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на 2018 год.

Отмечается, что все остальные категории билетов останутся доступными. Приостановка продаж не затронет скоростные поезда и «Сапсаны».

В РЖД уточнили, что билеты можно будет купить сразу после того, как регулятор определится с тарифами. В том случае, если тарифы будут отличаться от тех, что действуют сейчас, пассажирам компенсируют разницу в стоимости или предложат возвратить проездные документы без каких-либо штрафов.

Как уточняет РИА «Новости», в конце октября замглавы Федеральной антимонопольной службы Александр Редько сообщил, что ФАС выступает за снижение на 10% тарифов на дальние пассажирские перевозки по железной дороге в 2018 году. Минтранс и минэкономразвития раскритиковали эту инициативу.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Общество

Новости Москвы: Тим Кук из Apple провел параллели между iPhone X и покупкой кофе

Тим Кук из Apple провел параллели между iPhone X и покупкой кофе

04.11.2017
Россия

Глава международной корпорации выступил в защиту высокой цены на iPhone X

Новости Москвы: По всему миру произошел сбой в системе работы WhatsApp

По всему миру произошел сбой в системе работы WhatsApp

03.11.2017
Россия

Мессенджер WhatsApp оказался недоступен в нескольких странах

Новости Москвы: Госавтоинспекция вынуждена ограничить движение по Тверской из-за начала продаж iPhone X

Госавтоинспекция вынуждена ограничить движение по Тверской из-за начала продаж iPhone X

03.11.2017
Россия

У магазинов с новинками будут дежурить наряды полицейских

Новости Москвы: В Москве готовы к 21-миллионному турпотоку в 2018 году

В Москве готовы к 21-миллионному турпотоку в 2018 году

03.11.2017
Россия

В департаменте спорта и туризма считают, что «это большая цифра»

Новости Москвы: Защита россиянина Романа Селезнева написала письмо Дональду Трампу

Защита россиянина Романа Селезнева написала письмо Дональду Трампу

03.11.2017
Россия

Адвокат русского хакера планирует отправить письмо адресату

Новости Москвы: Маргарита Симоньян опережает Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин Forbes

Маргарита Симоньян опережает Хиллари Клинтон в рейтинге самых влиятельных женщин Forbes

02.11.2017
Россия

Первые строчки занимают главы правительств ФРГ и Великобритании Ангела Меркель и Тереза Мэй

Новости Москвы: В НАСА для отправки на Марс более двух миллионов человек прислали свои имена

В НАСА для отправки на Марс более двух миллионов человек прислали свои имена

02.11.2017
Россия

Среди них — 60 тысяч россиян

Новости Москвы: Внутри упавшего у Шпицбергена Ми-8 людей не обнаружено

Внутри упавшего у Шпицбергена Ми-8 людей не обнаружено

02.11.2017
Россия

Российские и норвежские спасатели обследовали фюзеляж вертолета

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.