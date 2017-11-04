Тим Кук из Apple провел параллели между iPhone X и покупкой кофе

Тим Кук из Apple сравнил покупку нового смартфона с ежедневной покупкой кофе, об этом сообщает CNBS.

Он отметил, что два года назад никто бы не подумал продавать телефон по такой цене. Кук также отметил, что приобретение новинки от Apple iPhone X в рассрочку сравнима с покупкой кофе высокого качества.

«Я думаю, важно помнить, сколько многие платят за телефон в месяц. В США вы сможете купить iPhone X за 33 доллара в месяц. Если подумать, это несколько чашек кофе в неделю. Это даже меньше, чем стакан кофе в день в одной из хороших кофеен», — сказал он.

Также глава корпорации заявил, что стоимость отражает качество продукта.

Некоторое время назад сообщалось, что Федеральная антимонопольная служба проверит цены на iPhone X в России.

На территории РФ продажи новинки от Apple — iPhone X — начались накануне, 3 ноября. Минимальная стоимость iPhone Х на 64 Гб составляет 79 900 рублей, на 256 Гб — 91 990 рублей.



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