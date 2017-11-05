Останкинская башня в Москве будет стоять еще 500 лет

Расчетный срок эксплуатации останкинской телебашни составляет 500 лет, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на старейшего сотрудника Останкинской башни, заместителя начальника службы ремонта и профилактики радиотелевизионных систем Анатолия Волкова.

«В паспорте башни указан расчетный срок службы — 500 лет. У нас есть специальный проектный отдел, которому все это известно. На башне все время проверяется прочность бетона, эти расчеты подкреплены практикой измерений, — рассказал Волков. — Помимо этого постоянно производится так называемая гидрофобизация — ее покрывают специальным раствором, краской, которая защищает ее от атмосферных осадков. Все эти осадки скатываются с нее. Так что не бойтесь, 500 лет она простоит».