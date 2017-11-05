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Останкинская башня в Москве будет стоять еще 500 лет

Главная Общество
Москва
11:38 5 Ноября 2017
башня, телевидение, эксперты, деятельность, дата
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Расчетный срок эксплуатации останкинской телебашни составляет 500 лет, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на старейшего сотрудника Останкинской башни, заместителя начальника службы ремонта и профилактики радиотелевизионных систем Анатолия Волкова.

«В паспорте башни указан расчетный срок службы — 500 лет. У нас есть специальный проектный отдел, которому все это известно. На башне все время проверяется прочность бетона, эти расчеты подкреплены практикой измерений, — рассказал Волков. — Помимо этого постоянно производится так называемая гидрофобизация — ее покрывают специальным раствором, краской, которая защищает ее от атмосферных осадков. Все эти осадки скатываются с нее. Так что не бойтесь, 500 лет она простоит».

В начале ноября телевизионная башня в Останкино отмечает 50 лет. Сообщается, что акт госкомиссии о приемке был подписан 5 ноября 1967 года.

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