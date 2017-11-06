6 ноября
Россия
58.43
 
€ 68.08
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади

Главная Общество
Москва
06:43 6 Ноября 2017
правила, самолет, общество
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В России с 5 ноября изменились Федеральные авиационные правила в части провоза багажа и ручной клади на воздушных суднах. 

Авиакомпаниям теперь разрешено продавать невозвратные билеты, в которых исключена норма бесплатного багажа. Такие правила вводятся для дополнительной экономии пассажиров. Несмотря на этом перевозчики по-прежнему обязаны предоставлять услугу бесплатной ручной клади при условии ее веса не более 5 килограммов на человека. До этого ограничение составляло 10 килограммов.

Так, пассажир сможет бесплатно взять на борт сверх установленного минимума рюкзак, дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, детское питание, детскую люльку или коляску, костыли, трости, лекарства, а также товары из магазинов беспошлинной торговли.

Таким образом, из списка исключили ноутбуки, зонты, фотоаппараты и даже мобильные телефоны. Теперь пассажиров могут попросить дополнительно взвесить ручную кладь при посадке на самолет: это касается рюкзака, детской коляски и детской люльки. 

По мнению министра транспорта РФ Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%.

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте

Общество

Новости Москвы: Ирак впервые за 45 лет отправит модель на конкурс «Мисс Вселенная»

Ирак впервые за 45 лет отправит модель на конкурс «Мисс Вселенная»

06.11.2017
Россия

На конкурс поедет 27-летняя Сара Айдан

Новости Москвы: Останкинская башня в Москве будет стоять еще 500 лет

Останкинская башня в Москве будет стоять еще 500 лет

05.11.2017
Россия

Об этом заявил старейший сотрудник башни в Останкино

Новости Москвы: Тим Кук из Apple провел параллели между iPhone X и покупкой кофе

Тим Кук из Apple провел параллели между iPhone X и покупкой кофе

04.11.2017
Россия

Глава международной корпорации выступил в защиту высокой цены на iPhone X

Новости Москвы: РЖД приостанавливает продажи части билетов на поезда 2018 года

РЖД приостанавливает продажи части билетов на поезда 2018 года

04.11.2017
Россия

3 ноября временно прекратили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны поездов дальнего следования

Новости Москвы: По всему миру произошел сбой в системе работы WhatsApp

По всему миру произошел сбой в системе работы WhatsApp

03.11.2017
Россия

Мессенджер WhatsApp оказался недоступен в нескольких странах

Новости Москвы: Госавтоинспекция вынуждена ограничить движение по Тверской из-за начала продаж iPhone X

Госавтоинспекция вынуждена ограничить движение по Тверской из-за начала продаж iPhone X

03.11.2017
Россия

У магазинов с новинками будут дежурить наряды полицейских

Новости Москвы: В Москве готовы к 21-миллионному турпотоку в 2018 году

В Москве готовы к 21-миллионному турпотоку в 2018 году

03.11.2017
Россия

В департаменте спорта и туризма считают, что «это большая цифра»

Новости Москвы: Защита россиянина Романа Селезнева написала письмо Дональду Трампу

Защита россиянина Романа Селезнева написала письмо Дональду Трампу

03.11.2017
Россия

Адвокат русского хакера планирует отправить письмо адресату

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.