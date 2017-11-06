В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади

В России с 5 ноября изменились Федеральные авиационные правила в части провоза багажа и ручной клади на воздушных суднах.

Авиакомпаниям теперь разрешено продавать невозвратные билеты, в которых исключена норма бесплатного багажа. Такие правила вводятся для дополнительной экономии пассажиров. Несмотря на этом перевозчики по-прежнему обязаны предоставлять услугу бесплатной ручной клади при условии ее веса не более 5 килограммов на человека. До этого ограничение составляло 10 килограммов.

Так, пассажир сможет бесплатно взять на борт сверх установленного минимума рюкзак, дамскую сумку или портфель, верхнюю одежду, детское питание, детскую люльку или коляску, костыли, трости, лекарства, а также товары из магазинов беспошлинной торговли.

Таким образом, из списка исключили ноутбуки, зонты, фотоаппараты и даже мобильные телефоны. Теперь пассажиров могут попросить дополнительно взвесить ручную кладь при посадке на самолет: это касается рюкзака, детской коляски и детской люльки.

По мнению министра транспорта РФ Максима Соколова, ожидается, что закон позволит авиакомпаниям снизить стоимость авиабилетов на 20%.