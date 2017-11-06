Ирак впервые за 45 лет отправит модель на конкурс «Мисс Вселенная»

Представительница Ирака впервые за последние 45 лет примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная». Мероприятие пройдет 26 ноября в Лас-Вегасе. Об этом сообщила Lenta.ru со ссылкой на издание SHAFAQ News.

На конкурс поедет 27-летняя Сара Айдан. Модель заняла второе место на конкурсе красоты в Багдаде. Победительница не смогла поехать на конкурс из-за своего семейного положения. Девушка замужем, поэтому ее дисквалифицировали, а право поехать в Лас-Вегас получила Айдан.

Отмечается, что в последний раз Ирак участвовал в конкурсе «Мисс Вселенная» в 1972 году. Тогда от страны поехала модель Вайдан Сулейман.

Добавим, что конкурс «Мисс Вселенная» — ежегодное мероприятие, в котором участвуют победительницы национальных отборов.

Фото: Twitter / tvenanalise