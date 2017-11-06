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федеральные новости
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В России количество «Волонтеров Победы» может вырасти до миллиона человек

Главная Общество
Москва
13:08 6 Ноября 2017
волонтеры, победа, форум, минобрнауки, участники
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На сегодняшний день число «Волонтеров Победы» составляет 180 тысяч человек. Однако их количество будет расти, сообщили в министерстве образования и науки.

По данным агентства ТАСС, статс-секретарьзаместитель министра образования и науки России Павел Зенькович сообщил: «Я надеюсь, что вчера это было 80 тысяч, потом 140 тысяч, сейчас 180 и, я уверен, что в будущем, когда мы будем собираться здесь или на других площадках, мы будем говорить о сотнях тысячах, и я даже не побоюсь этого слова миллион», сказал Зенькович во время выступления на Всероссийском итоговом образовательном форуме «Готов к победам». Форум проходит в Москве.

Замглавы ведомства подчеркнул, что проект «Волонтеры Победы» возник в качестве основной составляющей празднования юбилея Победы в Великой Отечественной войне, но сегодня это движение выполняет самые разные проекты.

«Волонтеры помогают ветеранам, ухаживают за воинскими захоронениями, а также проводят работу с молодежью в школах и в вузах», сказал Павел Зенькович.

По его информации, отделения «Волонтеров Победы» есть во всех городах России.

Руководитель федерального агентства по делам молодежи Александр Булгаев сообщил, что «Волонтеры Победы» — это «острие копья, защищающего нашу историю и отстаивающее наши ценности». Он также заявил, что участие в работе движения позволяет молодым людям самореализоваться.

Всероссийский итоговый образовательный форум «Готов к победам» проходит в Москве с 5 по 8 ноября. В форуме участвуют 400 человек представители региональных отделений из 79 регионов России.

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