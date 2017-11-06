Корпорация Apple: могут возникнуть проблемы с работой дисплеев iPhone X

Дисплей нового смартфона от Apple со временем может «выгореть», а также подвергаться другим «визуальным изменениям». Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Mashable и опубликованный техподдержкой Apple документ.



«Выгорание» может представлять собой дефект, когда на экране остаются следы старых изображений после появления новых. Отмечается, что это происходит после длительного просмотра высококонтрастного изображения.

Некоторое время назад с этим столкнулись владельцы смартфонов Pixel 2 XL от компании Google, которые, как и iPhone X, оборудованы OLED-дисплеями — дисплеями на органических светодиодах.



По данным Mashable, Apple готовит владельцев новых iPhone к таким дефектам заранее. Также это означает, что проблема может стать достаточно распространенной.

Продажи iPhone X начались 3 ноября. В России минимальная стоимость новинки от Apple составляет 79,99 тысячи рублей. Практически вся первая партия iPhone X в России разошлась в день начала продаж.