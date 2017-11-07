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За 2017 год заведено 500 уголовных дел при попытке дать взятку инспекторам ГИБДД

Главная Общество
Москва
06:07 7 Ноября 2017
инспектор, гибдд, уголовное, водитель, мвд, министр, дело, взятка
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Глава ведомства заявил, что за этот год инспекторы ГИБДД заявили о 1500 сообщений, когда их пытались подкупить водители, возбуждено 500 уголовных дел.

«В этом году поступило 1,5 тысячи сообщений от инспекторов ГИБДД о попытках подкупа со стороны водителей. Возбуждено 500 уголовных дел. Думаю, надо активнее работать и в этом направлении, потому что априори понятно: не будут давать — не будут брать», — сказал Владимир Колокольцев в интервью изданию «Известия», которое было опубликовано во вторник, 7 ноября.

Глава ведомства обратил внимание, что «в нашем обществе создалась атмосфера нетерпимости к взяткополучателям, но почему-то нет такого же отношения к взяткодателям».

«Что касается вымогательства со стороны инспекторов, то позиция министерства — жесточайше карать таких сотрудников и их руководителей. У нас принцип персональной ответственности действует для всех — от руководителей районного звена до моих заместителей», — сказал в интервью газете глава министерства внутренних дел.

«75% взяток выявляется сотрудниками собственной безопасности МВД России, и мы не сбавляем обороты. Полностью отказались от практики увольнения задним числом. Сейчас об этом никто даже не вспоминает. Мы постоянно работаем над обеспечением соблюдения законности в собственных рядах и не собираемся скрывать негативные явления», — сказал министр.

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