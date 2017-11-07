За 2017 год заведено 500 уголовных дел при попытке дать взятку инспекторам ГИБДД

Глава ведомства заявил, что за этот год инспекторы ГИБДД заявили о 1500 сообщений, когда их пытались подкупить водители, возбуждено 500 уголовных дел.

«В этом году поступило 1,5 тысячи сообщений от инспекторов ГИБДД о попытках подкупа со стороны водителей. Возбуждено 500 уголовных дел. Думаю, надо активнее работать и в этом направлении, потому что априори понятно: не будут давать — не будут брать», — сказал Владимир Колокольцев в интервью изданию «Известия», которое было опубликовано во вторник, 7 ноября.

Глава ведомства обратил внимание, что «в нашем обществе создалась атмосфера нетерпимости к взяткополучателям, но почему-то нет такого же отношения к взяткодателям».

«Что касается вымогательства со стороны инспекторов, то позиция министерства — жесточайше карать таких сотрудников и их руководителей. У нас принцип персональной ответственности действует для всех — от руководителей районного звена до моих заместителей», — сказал в интервью газете глава министерства внутренних дел.