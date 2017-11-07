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Глава минэкономразвития отобрал 15 резюме из Facebook от желающих работать в министерстве

Главная Общество
Москва
06:57 7 Ноября 2017
глава, работа, заявка, минэкономразвития, выборы, кандидаты
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Руководитель экономического развития России Максим Орешкин отобрал 15 резюме от тех, кто хочет работать в минэкономразвития, сообщает «Газета.ру».

«Я отобрал 15 резюме для проведения личных собеседований и планирую по их итогам пригласить на работу несколько человек для работы в нашей команде в министерстве», — написал он на своей странице в соцсети Facebook.

Уточняется, что собеседования начнутся после завершения саммита АТЭС, на этой неделе он пройдет во Вьетнаме.

Также руководитель МЭР советует принять участие в конкурсе «Лидеры России». Для участников объявлен конкурс на 25 вакансий.

«Мы разошлем ссылку на эти конкурсы примерно 500 соискателям, которых мы отобрали из общего объема резюме», — сказал Максим Орешкин.

Еще в начале прошлого месяца руководитель экономического развития России Максим Орешкин выступил с предложением присылать ему на страницу в Facebook резюме на работу в МЭР. Пришло 4000 резюме от желающих работать в ведомстве.

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