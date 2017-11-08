В 2017 году Гонконг стал самым посещаемым туристическим направлением в мире

Гонконг занимает первое место в рейтинге самых посещаемых туристических направлений мира. За девять месяцев этого года его посетили около 25,7 млн человек, об этом свидетельствуют данные опубликованного во вторник, 7 ноября, доклада аналитической компании Euromonitor International.

Москва находится на 46 месте, в 2017 году ее посетили 4,6 млн путешественников.



Вместе с Гонконгом в топ-10 самых посещаемых городов вошли Бангкок столицу Таиланда посетили около 23 млн человек, Лондон — 19,8 млн человек, Сингапур, Макао, Дубай, Париж, Нью-Йорк, Шэньчжэнь и Куала-Лумпур.

Санкт-Петербург занял в этом рейтинге 70-е место с 2,8 млн посетителей.

Euromonitor International — британская аналитическая компания, проводящая исследования и анализ продуктов и услуг.

Каждый год составляется рейтинг самых популярных городов. Список формируют уже 10 лет на основании данных из 100 стран мира.

Аналитики EI учитывают данные о путешественниках, которые провели в том или ином городе более 24 часов, независимо от цели их визита.