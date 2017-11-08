МЧС России отправило в пострадавший от тайфуна Вьетнам 40 тонн гумпомощи

Российское министерство по чрезвычайным ситуациям направило во Вьетнам 40 тонн гуманитарной помощи. Страна пострадала от действий тайфуна «Дамри», сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС.

«С подмосковного аэродрома Раменское в Камрань вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого 40 тонн гуманитарной помощи для населения Вьетнама, пострадавшего от тайфуна», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На борту самолета отправили многоместные палатки и продукты питания— сахар, а также молочные, мясные и рыбные консервы, уточняет ТАСС.

Тайфун «Дамри» обрушился на центральную часть Вьетнама. Разгул стихии пришелся на выходные дни, тайфун стал наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием в стране за последние 20 лет.

Стихия нарушила транспортную ситуацию в Центральном Вьетнаме, затопило около 30 километров участка железной дороги, которая связывает север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали, большинство районов остались без света.

7 ноября президент России Владимир Путин поручил оказать помощь Вьетнаму, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государтсва Дмитрий Песков.

Во время тайфуна в Центральном Вьетнаме погиб 61 человек, десятки пропали без вести, эти цифры растут. 80 тысяч строений получили повреждения, около 40 тысяч человек были эвакуированы.