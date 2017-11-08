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МЧС России отправило в пострадавший от тайфуна Вьетнам 40 тонн гумпомощи

Главная Общество
Москва
05:53 8 Ноября 2017
вьетнам, гуманитарная, помощь, российский, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Российское министерство по чрезвычайным ситуациям направило во Вьетнам 40 тонн гуманитарной помощи. Страна пострадала от действий тайфуна «Дамри», сообщает агентство ТАСС, ссылаясь на пресс-службу МЧС.

«С подмосковного аэродрома Раменское в Камрань вылетел самолет Ил-76 МЧС России, на борту которого 40 тонн гуманитарной помощи для населения Вьетнама, пострадавшего от тайфуна», — рассказали в пресс-службе ведомства.

На борту самолета отправили многоместные палатки и продукты питания— сахар, а также молочные, мясные и рыбные консервы, уточняет ТАСС.

Тайфун «Дамри» обрушился на центральную часть Вьетнама. Разгул стихии пришелся на выходные дни, тайфун стал наиболее тяжелым по нанесенному ущербу стихийным бедствием в стране за последние 20 лет.

Стихия нарушила транспортную ситуацию в Центральном Вьетнаме, затопило около 30 километров участка железной дороги, которая связывает север и юг страны, а также многие отрезки трансвьетнамской автомагистрали, большинство районов остались без света.

7 ноября президент России Владимир Путин поручил оказать помощь Вьетнаму, об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государтсва Дмитрий Песков.

Во время тайфуна в Центральном Вьетнаме погиб 61 человек, десятки пропали без вести, эти цифры растут. 80 тысяч строений получили повреждения, около 40 тысяч человек были эвакуированы.

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