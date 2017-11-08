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Россию вернули в список участников песенного конкурса «Евровидение»

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Москва
06:34 8 Ноября 2017
евровидение, песня, конкурс, участие
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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«Евровидение—2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Организаторы «Евровидения2018» обнародовали список из 42 стран, представители которых будут выступать на конкурсе. В число участников входит и Россия.

«Россия также возвращается на конкурс после года отсутствия», — сказано в сообщении на сайте конкурса.

Организаторы представили логотип и девиз «Евровидения—2018» — «Все на борт!»

Россиянка Юлия Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве. Исполнительница не смогла участвовать в конкурсе, ей запретили въезд на Украину.

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