Россию вернули в список участников песенного конкурса «Евровидение»

«Евровидение—2018» пройдет в столице Португалии Лиссабоне. Организаторы «Евровидения—2018» обнародовали список из 42 стран, представители которых будут выступать на конкурсе. В число участников входит и Россия.

«Россия также возвращается на конкурс после года отсутствия», — сказано в сообщении на сайте конкурса.

Организаторы представили логотип и девиз «Евровидения—2018» — «Все на борт!»

Россиянка Юлия Самойлова должна была представлять Россию на «Евровидении-2017» в Киеве. Исполнительница не смогла участвовать в конкурсе, ей запретили въезд на Украину.