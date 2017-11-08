На Камчатке 20 семей могут лишиться жилья

Глава Камчатского края Владимир Илюхин обратился к прокуратуре региона с просьбой защитить права 20 семей. Людей выселяют из здания бывшего общежития в Петропавловске-Камчатском, об этом сообщают в региональной администрации.

«Люди, прописанные в общежитии предприятия «Камчатжилстрой», получили уведомления о выселении в срок до 1 декабря. Само предприятие в настоящее время находится в стадии банкротства. С просьбой о помощи люди обратились к главе региона», — сказано в официальном сообщении.

Администрация сообщает, что в обращении заявители указано, что еще в мае этого года в здании отключили отопление из-за долгов, хотя жители общежития оплачивали коммунальные услуги. Также конкурсный управляющий сообщил о переводе здания из жилого фонда в нежилой, несмотря на то что в нем прописаны люди, уточняет РИА «Новости».

«Нас выгоняют из общежития, в котором проживают несовершеннолетние дети, пенсионеры, инвалиды — итого 20 семей. Люди прожили в этом общежитии 20 лет», — приводит пресс-служба правительства Камчатского края обращение жителей. Люди беспокоятся, что стали жертвой мошенничества с имуществом и что с 1 декабря их могут начильно выселять из здания.

Прокуратура Петропавловска-Камчатского начала проверку.

«Проверка организована по поручению прокурора Камчатского края. Проведение проверки поручено прокуратуре города Петропавловска-Камчатского, ее результаты находятся на контроле руководства надзорного ведомства», — рассказали в ведомстве.



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