С 8 ноября в России действуют новые правила проезда круговых перекрестков

С 8 ноября в России вступили в силу новые правила движения транспортного средства на круговых перекрестках, об этом сообщает «Газета.ру».

Согласно новому пункту 13.11(1) в правилах дорожного движения теперь при въезде на перекресток с круговым движением, отмеченным знаком 4.3, приоритет у тех водителей, которые двигаются по кругу.

В сообщении российского правительства сказано, что новое правило может повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения на перекрестках. Также изменения, которые вступили в силу с 8 ноября, приведут к увеличению пропускной способности улично-дорожной сети.

Некоторое время назад в силу вступил новый административный регламент Госавтоинспекции. Документ будет регулировать деятельность сотрудников ГИБДД.