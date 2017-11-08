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С 8 ноября в России действуют новые правила проезда круговых перекрестков

Главная Общество
Москва
08:11 8 Ноября 2017
закон, дорога, пдд, водитель, госавтоинспекция
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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С 8 ноября в России вступили в силу новые правила движения транспортного средства на круговых перекрестках, об этом сообщает «Газета.ру».
Согласно новому пункту 13.11(1) в правилах дорожного движения теперь при въезде на перекресток с круговым движением, отмеченным знаком 4.3, приоритет у тех водителей, которые двигаются по кругу.

В сообщении российского правительства сказано, что новое правило может повысить безопасность и улучшить организацию дорожного движения на перекрестках. Также изменения, которые вступили в силу с 8 ноября, приведут к увеличению пропускной способности улично-дорожной сети.

Некоторое время назад в силу вступил новый административный регламент Госавтоинспекции. Документ будет регулировать деятельность сотрудников ГИБДД. 

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