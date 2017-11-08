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В 2017 году Роспотребнадзор снял с реализации 500 тонн овощей и фруктов

Главная Общество
Москва
11:10 8 Ноября 2017
роспотребнадзор, фрукты, овощи, продажа
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение года изъяла 513 тонн плодоовощной продукции. Товар не соответствовал обязательным требованиям. Как сказано в пресс-релизе ведомства, более 80% этой продукции привезено из-за рубежа.

«За девять месяцев 2017 года по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям было исследовано свыше 148 тысяч проб плодоовощной продукции. Удельный вес проб плодоовощной продукции, не соответствующей гигиеническим нормативам по содержанию химических контаминантов, года составил 0,6%. При этом по импортной пищевой продукции этот показатель составил 0,8%, а по импортным бахчевым культурам – 3,2%», — сказано в сообщении.

Специалисты Роспотребнадзора напомнили, что покупать овощи и фрукты нужно только в местах санкционированной торговли. Там есть контроль за качеством и безопасностью продаваемой продукции. При покупке стоит обращать внимание на внешний вид фруктов и овощей, на условия их хранения.

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