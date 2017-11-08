«Евровидение—2018» покажет Первый канал

Российский Первый канал будет показывать песенный конкурс «Евровидение-2018». Он пройдет в мае в португальской столице.



В официальном пресс-релизе, который опубликовала принимающая конкурс сторона, сказано, что показывать «Евровидение—2018» в России будет Первый канал», об этом сказано на портале Первого канала.

Некоторое время назад появилась информация, что в список участников конкурса вошли представители 42 стран, среди которых — Россия.

«Евровидение—2017» принимала Украина. Россию на конкурсе должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, но солистка не смогла принять участие, так СБУ запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Европейский вещательный союз обратился к России с предложением транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта.

Тогда Первый канал назвал эти варианты неприемлемыми, в такой ситуации было решено невозможным транслировать конкурс.



Фото © AFP 2017/ Fabrice Coffrini