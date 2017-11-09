Рамзан Кадыров: в Россию из Сирии вернутся более 30 женщин с детьми

30 россиянок с детьми, а также более 10 женщин и детей из Узбекистана и Казахстана в ближайшие дни доставят из Сирии в Грозный. Об этом на своей странице в Instagram написал глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Хочу всех обрадовать, что моему представителю в странах Ближнего Востока и Северной Африки удалось идентифицировать 44 женщин и детей, находящихся в лагерях Сирии. Из них девять детей и две женщины — граждане Узбекистана и Казахстана. Остальные — россияне из Башкортостана, Орла, Дагестана и других регионов, включая десять женщин и детей из Чечни. <...> В самое ближайшее время, скорее всего, в начале следующей недели данная группа из 44 человек будет доставлена в Грозный», — опубликовал информацию на своей странице Кадыров.

Как отмечает агентство ТАСС, Рамзан Кадыров также подчеркнул, что представителю его представителю в странах Ближнего Востока и Северной Африки, сенатору Зияду Сабсаби поручено приложить максимум усилий, чтобы добиться вывоза граждан Узбекистана и Казахстана. «Если это не сделать сейчас, им придется годами пребывать в местах лишения свободы, если даже выживут в тех адских условиях. Будет для них лучше, если власти своих стран решат вопросы ответственности. В любом случае дети окажутся у родных и близких им людей», — отметил глава Чечни.

За три месяца из Ирака и Сирии в Россию вернулись 25 женщин и детей. Все они — спасенные из горячих точек жители Чечни, Дагестана, Ханты-Мансийского автономного округа, Тверской области, Казахстана. Все расходы по поиску и возвращению россиян на родину взял на себя региональный общественный фонд имени Ахмата Кадырова, его вице-президентом является Зияд Сабсаби.