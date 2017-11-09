Находящийся в США хакер Селезнев опасается быть убитым

Российский осужденный сообщил, что боится быть убитым, изнасилованным или ограбленным во время отбывания срока наказания в тюрьме Атланты в штате Джорджия.

«USP Atlanta (пенитенциарное учреждение в Атланте — примечание агентства «Интерфакс») — очень жесткое место. Без преувеличений, каждый день я просыпаюсь со страхом быть убитым или, хуже того, быть изнасилованным. Тут, увы, это случается довольно часто. В моем блоке фактически половина заключенных осуждены за очень тяжелые преступления. (...) За пять месяцев у меня четыре раза крали личные вещи, а один раз девять арестантов просто взяли и ограбили мою камеру», — сказал Роман Селезнев в интервью, которое было опубликовано в четверг, 9 ноября, в издании «Известия».

Он также сообщил, что уровень медицинского обслуживания в тюрьме Атланты крайне низкий.

«Очень плохое медицинское обслуживание. Меня постоянно мучают головные боли (Роман Селезнев получил черепно-мозговую травму во время теракта в Марокко в 2011 году — «Известия»).

«Медицинский персонал отказывается меня обследовать и просто дает разные обезболивающие, которые, говоря откровенно, редко помогают. На просьбу обследовать меня в больнице мне говорят, что это очень долгий процесс, который они не хотят запускать», — приводит слова Селезнева газета.

Он также заявил, что тюремное ведомство США намеренно делает «невыносимыми» условия его нахождения за решеткой.

«Все тюрьмы, в которых я находился, пытаются изначально сделать мои условия невыносимыми. Могу привести пример из тюрьмы в Атланте, куда я прибыл 18 мая 2017 года. Меня сразу посадили в одиночную камеру, которую охранники называли psychotic. Это была камера размером два на четыре метра, с большим столом с ручками для ремней. На этом ржавом столе лежала половина матраца длиной 120 см. При этом мой рост 183 см. (...) Кран и душ сломаны. (...) Свет был включен 24 часа в сутки три недели подряд. Кажется, это был способ пытки», — сказал российский заключенный.

Он также заявил, что его сторона защиты будет добиваться перевода в другую тюрьму.

«Моя защита будет при содействии российского посольства в США добиваться моего перемещения в другую тюрьму, где мне смогут обеспечить подходящие медицинские условия. А сама тюрьма будет территориально ближе и доступнее для моего адвоката. Оптимальным вариантом защита считает тюрьму «Форт-Дикс» в Нью-Джерси (в этой тюрьме отбывает свой срок похищенный российский летчик Константин Ярошенко — «Известия»)», — сказал Роман Селезнев.

Российского гражданина Романа Селезнева арестовали на Мальдивских островах в 2014 году, в аресте участвовали представители правоохранительных органов США. Во время его задержания полиция обнаружила украденные номера 1,7 млн банковских карт; в общей сложности он нанес урон около 37 тысячам финансовых учреждений на общую сумму 170 млн долларов. Через некоторое время Селезнева доставили на частном самолете на Гуам, там находится военная база США, а после — в Сиэтл.

В апреле этого года американский суд приговорил россиянина к 27 годам тюрьмы.

Роман Селезнев полностью признал вину. Некоторое время назад он написал 11-страничное письмо. В тексте он заявил раскаянии и готовности в будущем использовать свои знания и опыт для предотвращения кибератак и борьбы с киберпреступностью.



Фото © AP Photo / Marcio Jose Sanchez