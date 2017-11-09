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Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года

Главная Общество
Москва
06:56 9 Ноября 2017
местные, жители, перепись, россияне, кабмин, дата
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В документе кабинета министров указано, что пробная перепись пройдет в 2018 году, проект охватит почти 550 тысяч человек, об этом сообщает агентство ТАСС.

Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому установлены сроки проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году и пробной переписи в 2018 году.

В четверг, 9 ноября, документ размещен в на официальном портале российского правительства.

«Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года. Всероссийская перепись населения с 1 по 31 октября 2020 года. Это периоды, в течение которых будут собираться сведения о населении. Установлено также, что сбор сведений о населении и его учет будут проводиться по состоянию на 1 октября 2018 года и 1 октября 2020 года соответственно», — уточняется в сопроводительной записке к документу.

В правительстве сообщили, что пробная перепись в России—2018 охватит около 550 тысяч человек.

Некоторое время назад также стало известно, что в ходе пробной переписи Росстат протестирует разные схемы сбора сведений, в том числе в электронной форме.

В июле этого года на совещании о Всероссийской переписи населения Дмитрий Медведев предложил провести ее с помощью трех методов: через домашние компьютеры, смартфоны и иные приспособления, с помощью специальных планшетов переписчиков, а также традиционным методом заполняя бумажные листы лично на дому.

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