Всероссийская перепись населения пройдет в октябре 2020 года

В документе кабинета министров указано, что пробная перепись пройдет в 2018 году, проект охватит почти 550 тысяч человек, об этом сообщает агентство ТАСС.



Глава кабмина Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому установлены сроки проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году и пробной переписи в 2018 году.

В четверг, 9 ноября, документ размещен в на официальном портале российского правительства.



«Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года. Всероссийская перепись населения — с 1 по 31 октября 2020 года. Это периоды, в течение которых будут собираться сведения о населении. Установлено также, что сбор сведений о населении и его учет будут проводиться по состоянию на 1 октября 2018 года и 1 октября 2020 года соответственно», — уточняется в сопроводительной записке к документу.

В правительстве сообщили, что пробная перепись в России—2018 охватит около 550 тысяч человек.

Некоторое время назад также стало известно, что в ходе пробной переписи Росстат протестирует разные схемы сбора сведений, в том числе в электронной форме.

В июле этого года на совещании о Всероссийской переписи населения Дмитрий Медведев предложил провести ее с помощью трех методов: через домашние компьютеры, смартфоны и иные приспособления, с помощью специальных планшетов переписчиков, а также традиционным методом — заполняя бумажные листы лично на дому.