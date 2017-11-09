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Режиссер Ридли Скот удалит сцены с Кевином Спейси из фильма «Все деньги мира»

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Москва
07:18 9 Ноября 2017
обвинение, режиссер, фильм, удаление, актер, оскар, сша
Автор: Sibnovosti.ru
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Известный американский кинорежиссер Ридли Скотт вырежет все сцены с участием актера Кевина Спейси из фильма «Все деньги мира». Такое решение он принял после консультаций с кинокомпанией Sony Pictures. По данным издания Variety, оскандалившегося актера заменит Кристофер Пламмер.

Творческая группа «Всех денег мира» отмечает, что для пересъемок ряда планов необходимо еще раз пригласить звездных актеров Марка Уолберга и Мишель Уильямс. Планируется, что это не должно составить особых проблем, так как в большинстве заменяемых сцен оскароносный Спейси находится в кадре один.

Некоторое время назад появилась информация что «Все деньги мира» не будут показывать на фестивале AFI Fest в Калифорнии, но кинокомпания Sony Pictures настояла на неизменности даты выхода фильма на большие экраны. «Все деньги мира» выйдут в широкий прокат 22 декабря.

В октябре актер из сериала «Стартрек» Энтони Рэпп обвинил Спейси в сексуальных домогательствах. Тогда актер заявил, что это произошло в 1986 году, когда ему было 14 лет, а Спейси — 26. После еще девять человек, работающих на съемках сериала «Карточный домик», обвинили Кевина Спейси в сексуальных домогательствах.

Фото © фото: Netflix

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