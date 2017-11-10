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В Петропавловске-Камчатском из-за циклона отменили занятия в школах

Главная Общество
Москва
05:28 10 Ноября 2017
отмена, занятия, школа, камчатка, циклон, стихия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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В Петропавловске-Камчатском в школах отменили занятия из-за циклона, который подошел к полуострову со стороны Охотского моря, об этом сообщает РИА «Новости».

«Из-за неблагоприятных погодных условий отменены занятия первой и второй смены во всех школах Петропавловска-Камчатского», — уточнил представитель городской администрации.

Уточняется, что на период прохождения циклона коммунальные и оперативные службы краевого центра переведены в режим повышенной готовности. Также в регионе спасатели предупреждают о лавинной опасности.

По расписанию будут вылетать межрегиональные рейсы на Камчатку, но вылеты самолетов местной авиации были отменены.

Некоторое время назад сообщалось, что во Владивостоке впервые за 100 лет выпал снег в середине октября.

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