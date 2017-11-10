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На Russia Today вести ток-шоу пригласили известного британского политика

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Москва
06:56 10 Ноября 2017
телеканал, новый, ведущий, великобритания, политика
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Экс-первый министр Шотландии Алекс Салмонд сообщил, то будет работать на канале, в отношении которого в СМИ Запада часто поступают обвинения в предвзятости и отражении точки зрения, которая, как правило, выгодна российской стороне.

Телеканал RT запускает новое ток-шоу, вести его пригласили одного из самых известных британских политиков, экс-первого министра Шотландии Алекса Салмонда. Об этом рассказал сам политический деятель, когда презентовал программу под названием «Шоу Алекса Салмонда» в лондонской штаб-квартире российского телеканала в четверг, 9 ноября.

«Это шоу будет иметь острую политическую направленность, однако я заинтересован не в том, чтобы ловить людей на слове, а в том, чтобы максимально полно раскрыть личность человека, которая скрывается за его общественной должностью», — сказал Салмонд. Он также заявил, что после 30 лет активной политической карьеры, в течение этого времени он семь лет занимал пост главы правительства Шотландии, 20 лет возглавлял Шотландскую национальную партию, а также более 25 лет был депутатом, он хочет «поменяться ролями и получить возможность увидеть вещи с новой стороны».

Бывший политик также заверил, что не боится выступать на канале, в отношении которого в западных СМИ в целом и в Великобритании в частности раздается столь много обвинений в предвзятости и отражении точки зрения, якобы выгодной Москве, сообщает агентство ТАСС.

«У меня нет никаких проблем с появлением на любом телевизионном канале, если на нем будет представлена моя точка зрения и не будет попыток подвергнуть цензуре или ограничить мои взгляды», — сказал Алекс Салмонд.

Как сообщает агентство ТАСС, Салмонд отметил, что десятки политиков Великобритании, среди которых министр внешней торговли Лиам Фокс, лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин, лидер партии «Либеральные демократы» Винс Кейбл участвовали в программах RT. Он также отметил, что не видит причин, по которым «он также не может попытаться получить такой же опыт».

Премьерная программа выйдет в эфир 16 ноября. Далее будет выходить в эфир каждую неделю.

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