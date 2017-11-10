Перед началом ЧМ—2018 российских студентов будут выселять из общежитий

В минобрнауки и оргкомитете «Россия—2018», который занимается подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу—2018 FIFA сообщили, что крупнейшим университетам ряда городов—участников чемпионата рекомендовано выселить иногородних студентов из общежитий до начала игр футбольного первенства планеты. Об этом сообщает издание «Коммерсантъ».

Главы крупнейших вузов в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Самаре и Саранске уже получили рекомендацию выселить иногородних студентов из общежитий до начала чемпионата мира. Планируется, что их места займут сотрудники Росгвардии и полиции.

В газете уточнили, что руководство высших учебных заведений планируют в ближайшее время изменить учебные программы и расписание экзаменов, чтобы студенты успели закончить семестр до начала чемпионата и выехать из общежитий.

Так в Нижнем Новгороде такая инициатива коснется Нижегородской государственной медицинской академии, Нижегородского госуниверситета имени Лобачевского и Нижегородского государственного технического университета.

Как отмечает «Коммерсантъ», в пресс-службе НижГМА рассказали, что учебные программы студентов уплотнили за счет учебных суббот, далее у студентов планируется досрочная сдача сессии. В конце мая из общежитий уедут около 500 студентов.

В российском министерстве образования и науки заявили, что «ряд образовательных организаций заключают контракты с территориальными органами МВД на размещение сотрудников» «за счет средств территориальных органов МВД».