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Вьетнаму угрожает новый тайфун

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Москва
08:38 10 Ноября 2017
вьетнам, саммит, стихия, угроза
Автор: Sibnovosti.ru
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Природная стихия может достигнуть вьетнамского побережья 14-15 ноября. Синоптики прогнозируют, что, возможно, тайфун придет в страну в ослабленном виде.

Новый, 24-й в этом сезоне тихоокеанский тропический шторм, уже получил название Haikui. Тайфун сформировался в Южно-Китайском море к западу от Филиппин. Спустя несколько дней тайфун может представлять угрозу для Вьетнама, об этом в пятницу, 10 ноября, сообщает метеорологическая служба.

Отмечается, что сейчас циклон набирает силу и смещается в северо-западном направлении. Пока синоптики не могут точно спрогнозировать определенную траекторию тайфуна. Они уточняют, что скорость ветра в центре тайфуна предположительно составит 90-105 км в час. Также специалисты метеорологической службы не исключают, что через несколько дней стихия может достичь района Дананга. Сейчас в этом вьетнамском городе находятся лидеры многих стран. Все они примут участие в проходящем 10-11 ноября саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества.

Синоптики надеются, что природная стихия не помещает мероприятию, так как тайфун достигнет побережья Вьетнама не ранее 14-15 ноября.

На прошлой неделе Центральный Вьетнам был под ударом мощного тайфуна «Дамри», он был самым разрушительным за последние 20 лет.

Тогда стихия унесла жизни 112 человек, 20 числятся пропавшими. Большинство районов были в зоне бедствия. Местные жители оказались без электроснабжения, десятки тысяч домов и сооружений получили повреждения.

Фото © AP Photo / Hau Dinh

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