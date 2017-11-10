Корпорация Apple признала существование проблемы с экраном у нового iPhone

В международной корпорации Apple заявили, что сенсорный экран новинки — iPhone X — не реагирует на нажатия при холодной погоде. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на портал The Loop.



Проблему озвучил один из пользователей Reddit. Владелец нового iPhone пожаловался на то, что экран теряет чувствительность к касанию пальца «буквально через две секунды» после выхода на улицу при температуре в районе нуля градусов. Сообщение пользователя поддержали и другие обладатели iPhone X.

«Мы знаем о случаях, когда экран iPhone X на время переставал реагировать на прикосновения после резкого перехода в холодную среду. Спустя несколько секунд экран становится полностью отзывчивым. Решение проблемы будет в одном из следующих обновлений», — официально сообщили представители корпорации.



На территории РФ продажи новинки от Apple — iPhone X — начались 3 ноября. Минимальная стоимость iPhone Х на 64 Гб составляет 79 900 рублей, на 256 Гб — 91 990 рублей.



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