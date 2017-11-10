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Скончался известный писатель-сатирик Михаил Задорнов

Главная Общество
Москва
10:47 10 Ноября 2017
писатель, юмор, кончина, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Ушел из жизни известный российский писатель—сатирик Михаил Задорнов, сообщает телеканал РЕН ТВ. С этой телекомпанией Михаил Задорнов сотрудничал много лет.

Сообщается, что Задорнов страдал от онкологии. Он проходил курс лечения от раковой опухоли головного мозга. В июне появилась информация о том, что Михаил Задорнов решил отказаться от медицинских процедур. Писатель называл их изнуряющими и бесполезными. Все свободное от них время он посвящал родным. Позже он отказался от прохождения процедур полностью, чтобы быть с близкими.  

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