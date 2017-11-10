На выходных в Удмуртии объявлен траур

В администрации Удмуртии объявили траур 11-12 ноября по погибшим при обрушении подъезда жилого дома в Ижевске. По последним данным, как сообщает агентство «Интерфакс», жертвами трагедии стали шесть человек.

«У нас суббота—воскресенье будут траурные дни», — об этом сообщил глава республики Александр Бречалов журналистам в пятницу, 10 ноября.

В четверг, 9 ноября, обрушился угловой подъезд девятиэтажного жилого дома в Ижевске по ул. Удмуртская, 261 с первого по девятый этажи. При обрушении погибли шесть человек. Также была обнародована информация о пяти пострадавших, один из них до сих пор находится в больнице.