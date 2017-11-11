В Домодедово начали тестировать технологию самообслуживания при посадке в самолет

Московский аэропорт Домодедово начал тестировать турникет, позволяющий пассажирам самостоятельно проходить из гейта в самолет, приложив к сканеру печатный талон или QR-код на мобильном устройстве. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе аэропорта.

Новый турникет был установлен около месяца назад установлен у одного из выходов на посадку. Пока он работает только на внутренних рейсах.

Временно запустить новую технологию решили в связи с повышенным интересом путешественников к самообслуживанию.

Тестировать турникет для самостоятельного прохода пассажиров в самолет планируется до конца года. Затем администрация примет решение о целесообразности дальнейшего использования такой технологии.