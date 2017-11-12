Телеведущий Борис Ноткин был найден мертвым в своем доме

Российский телеведущий Борис Ноткин был найден мертвым 11 ноября в своем доме в Подмосковье. Об этом сообщил «Интерфакс».

По данным федеральных СМИ, 75-летний телеведущий мог покончить с собой. Ранее у Ноткина диагностировали рак 4-й степени.

Сегодня информацию о смерти ведущего подтвердил телеканал «ТВ-Центр». На официальном сайте телеканала опубликованы соболезнования родным и близким покойного.

Борис Ноткин родился 13 августа 1942 года. С конца 1980-х годов он работал на московском телевидении. Ноткин вел программы «Добрый вечер, Москва», «Лицом к городу», «Приглашает Борис Ноткин».



В июне 2007 года Ноткин был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени за большой вклад в развитие отечественного телевидения.