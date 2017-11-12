Продажу билетов в плацкартные и общие вагоны возобновят к 17 ноября

Федеральная пассажирская компания (ФПК) возобновит продажу билетов в плацкартные и общие вагоны на 2018 год 17 ноября. Об этом сообщила «Российская газета».

Дело в том, что указанные сроки прописаны в правилах пассажирских перевозок от 19.12.2013. В документе указано, что продажа должна быть открыта не позднее 45 суток до даты отправления.

Кроме того, приказ ФАС об индексации тарифов должен вступить в силу именно в следующую пятницу.

В РЖД сообщили, что купить билеты можно будет в кассах железнодорожных вокзалов, в туристических агентствах, на официальном сайте РЖД и в терминалах.

Напомним, в ноябре этого года продажи билетов на поезда дальнего следования временно приостановили. В РЖД заявили, что ФАС не приняла решение по уровню тарифов на пассажирские перевозки на 2018 год.