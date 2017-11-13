В столице Венесуэлы открыли памятник Владимиру Ленину

В столице Венесуэлы Каракасе прошло открытие памятника Владимиру Ленину, об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на местное телевидение.

Бюст Ленина открыли накануне, 12 ноября, на проспекте Боливара.

Также 7 ноября в Венесуэле прошел массовый митинг, посвященный 100-летию октябрьской революции. Во время митинга выступил президент республики Николас Мадуро.

Он сказал о том, что и спустя 100 лет после революции «народ призывает Ленина идти с ним вперед».

«Мы говорим Ленину — идите с нами! Этот народ тоже твой. Да здравствует Ленин! Да здравствует Троцкий! Да здравствует Чавес и Мадуро!» — сказал президент Венесуэлы.

В 2013 году администрация Венесуэлы решила забальзамировать «подобно Ленину» тело умершего президента Уго Чавеса и разместить его в Музее революции.