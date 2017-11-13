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В России 62,7 миллиона человек поставили прививки от гриппа

Главная Общество
Москва
07:24 13 Ноября 2017
грипп, вакцинация, регионы, местные, жители
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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43,4% от общего числа жителей России привиты от гриппа, информация об этом опубликована на сайт Роспотребнадзора.
 

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг за ходом иммунизации против гриппа. По состоянию на 10 ноября сего года в целом по стране привито свыше 62,7 млн человек, что составляет 43,4% от общей численности населения в Российской Федерации», — сказано в официальном сообщении ведомства.

По данным специалистов Роспотребнадзора, в некоторых субъектах прививки поставили более 47% местных жителей.
Прививки против гриппа чаще всего ставили в Туве, Краснодарском крае, Пензенской области, в Москве и Санкт-Петербурге.

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