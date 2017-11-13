В России 62,7 миллиона человек поставили прививки от гриппа

43,4% от общего числа жителей России привиты от гриппа, информация об этом опубликована на сайт Роспотребнадзора.



«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека продолжает мониторинг за ходом иммунизации против гриппа. По состоянию на 10 ноября сего года в целом по стране привито свыше 62,7 млн человек, что составляет 43,4% от общей численности населения в Российской Федерации», — сказано в официальном сообщении ведомства.

По данным специалистов Роспотребнадзора, в некоторых субъектах прививки поставили более 47% местных жителей.

Прививки против гриппа чаще всего ставили в Туве, Краснодарском крае, Пензенской области, в Москве и Санкт-Петербурге.