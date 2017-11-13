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В Таиланд прибыли корабли Тихоокеанского флота России

Главная Общество
Москва
07:43 13 Ноября 2017
флот, празднование, ассоцияция, страны, юго-восток, азия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Большой противолодочный корабль Тихоокеанского флота «Адмирал Пантелеев» и большой морской танкер «Борис Бутома» в понедельник, 13 ноября, прибыли с неофициальным визитом в Таиланд, сообщает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-службу ТОФ. Суда будут участвовать в военно-морском параде в честь 50-летия АСЕАН.

«После постановки отряда кораблей на якорь в бухте Паттая состоялся ряд организационных совещаний с принимающей стороной», — уточнили в пресс-служба ТОФ.

19 ноября во время неофициального визита моряки-тихоокеанцы будут участвовать в военно-морском параде, он пройдет в Таиланде в честь 50-летия Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

В программе, посвященной 50-летию ассоциации, корабли ТОФ посетят представители российского дипломатического корпуса в Таиланде, также на борту военных судов пройдут взаимные визиты моряков стран АСЕАН, которые также примут участие в параде.

Неофициальный заход отряда кораблей ТОФ в Таиланд продлится до 21 ноября.

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