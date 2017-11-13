На Дальнем Востоке спасатели ликвидировали все пожары в лесах

За последние 24 часа спасатели потушили все лесные пожары на Дальнем Востоке, сообщает сообщает РИА «Новости», ссылаясь на департамент лесного хозяйства региона.

«В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе новых лесных пожаров не зарегистрировано. В округе действовало одно ранее возникшее возгорание. Огонь прошел 100 гектаров нелесных площадей (гари прошлых лет, просеки, болота и другие земли с отсутствием лесной растительности). Силами лесопожарных формирований пожар ликвидирован», — сказано в официальном сообщении.

К первой половине понедельника, 13 ноября, на территории Дальневосточного федерального округа действующих лесных пожаров нет.

РИА «Новости» напоминает, что с начала пожароопасного сезона—2017 на Дальнем Востоке фиксировали более 2,2 тысячи лесных пожаров на площади более 2,2 млн гектаров.

Большая часть пожаров возникла в республике Саха (Якутия) — более 1,6 млн гектаров.