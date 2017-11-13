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Россияне меньше доверяют журналистам и полицейским, больше — социологам

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Москва
10:32 13 Ноября 2017
журналисты, социология, полиция, опрос, россияне
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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Жители России доверяют социологам больше, чем журналистам и полицейским, свидетельствуют данные результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Данные имеются в распоряжении РИА «Новости».

Согласно пятибалльной шкале, у социолога средний балл 3,33, у журналиста — 3,13, у полицейского — 3,12. Из опроса следует, что почти 40% респондентов знают, что такое социология, 10% опрошенных россиян слышали только название, а 1% впервые слышит это слово.

Профессия социолога занимает третью строчку с конца 3,23 балла из 5 возможных. На лидирующих позициях находятся профессии политика 4,1 и работника государственных органов 3,78. Согласно данным, профессия социолога не является наиболее подходящей для подрастающего поколения 2,69, самыми подходящими являются профессии инженера 3,85 и ученого 3,67).

«В социальной иерархии нашего общества социологи, увы, стоят ближе к нижней планке, и доходы их, по мнению россиян, тоже не особенно велики. Очень близки по всем измеряемым показателям к социологам оказались статистики. В целом профессия социолога в наше время интересна людям и пользуется уважением, но для повышения кадровой привлекательности ей сильно помогли бы рост доходов социологов и более явное причисление их к сообществу ученых», — приводит слова генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.

Опрос «ВЦИОМСпутник» провели 7-9 ноября. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса телефонное интервью среди 1,8 тысячи человек.

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