Россияне меньше доверяют журналистам и полицейским, больше — социологам

Жители России доверяют социологам больше, чем журналистам и полицейским, свидетельствуют данные результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения. Данные имеются в распоряжении РИА «Новости».

Согласно пятибалльной шкале, у социолога средний балл — 3,33, у журналиста — 3,13, у полицейского — 3,12. Из опроса следует, что почти 40% респондентов знают, что такое социология, 10% опрошенных россиян слышали только название, а 1% впервые слышит это слово.

Профессия социолога занимает третью строчку с конца — 3,23 балла из 5 возможных. На лидирующих позициях находятся профессии политика — 4,1 и работника государственных органов — 3,78. Согласно данным, профессия социолога не является наиболее подходящей для подрастающего поколения — 2,69, самыми подходящими являются профессии инженера — 3,85 и ученого — 3,67).

«В социальной иерархии нашего общества социологи, увы, стоят ближе к нижней планке, и доходы их, по мнению россиян, тоже не особенно велики. Очень близки по всем измеряемым показателям к социологам оказались статистики. В целом профессия социолога в наше время интересна людям и пользуется уважением, но для повышения кадровой привлекательности ей сильно помогли бы рост доходов социологов и более явное причисление их к сообществу ученых», — приводит слова генерального директора ВЦИОМ Валерия Федорова.

Опрос «ВЦИОМ—Спутник» провели 7-9 ноября. В опросе принимали участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью среди 1,8 тысячи человек.