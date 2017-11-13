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В США создатели сериала «Карточный домик» планируют снимать продолжение без Кевина Спейси

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Москва
12:06 13 Ноября 2017
скандал, сша, сериал, актер, голливуд, продолжение
Автор: Sibnovosti.ru
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Из сериала «Карточный домик» хотят вывести главного героя Фрэнка Андервуда в исполнении Кевина Спейси, сообщает CNN, ссылаясь на источник, близкий к создателям проекта.

Собеседник телеканала сообщил, что компания Netflix не планирует закрывать успешный сериал. Авторы сценария планируют писать продолжение «Карточного домика» без персонажа Спейси, сейчас они думают над тем, как это осуществить.

В одноименной британской версии сериала, выходившей в 1990-м, прототип Андервуда Фрэнсис Уркхарт был убит в последнем эпизоде.

В октябре американского актера Кевина Спейси обвинили в домогательствах 15 человек, в том числе девять коллег, которые были заняты в создании сериала «Карточный домик».

Из-за скандала Netflix объявила о закрытии «Карточного домика» после выхода шестого сезона. Работа над последней частью политической драмы была заморожена.

Фото © AP Photo / Netflix, Nathaniel E. Bell

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