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Международное радио Китая и «Сибирь Глобал Медиа» подписали меморандум о сотрудничестве

Главная Общество
Россия
12:56 13 Ноября 2017
масс-медиа, сотрудничество, мкр
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня в Пекине состоялась встреча делегации «Сибирь Глобал Медиа» с руководством Международного радио Китая (МРК). Результатом диалога стало подписание генеральным директором МРК Ван Гэннянем и главой «Сибирь Глобал Медиа» Павлом Шагиахметовым меморандума о намерениях по расширению сотрудничества.

В сферу общих интересов входят телевидение и радиовещание, интернет, мобильные приложения и социальные сети. Так, решено, что эфирное время МРК на волнах «Радио Сибирь» будет увеличено, в приложении «Россия – Китай: главное» появится раздел с публикациями материалов, подготовленных «Радио Сибирь» на китайском языке, а на сайте Sibnovosti.ru создадут раздел «Один пояс, один путь».

Как отметил Ван Гэннянь на встрече с заместителем гендиректора «МКР-Медиа» Александром Васькиным, в последние годы углубляются контакты и обмены между народами России и Китая, что открывает большие перспективы и возможности для сотрудничества СМИ. В этом году МРК запустило двуязычное мобильное приложение «Россия-Китай: главное». К настоящему времени число пользователей достигло около 3 млн человек. В руководстве МРК надеются, что платформа создаст новые возможности для совместной с «Сибирь Глобал Медиа» работы.

В свою очередь, Александр Васькин отметил, что «МКР-Медиа» уделяет большое внимание контактам с МРК. Российская сторона рассчитывает, что созданная компания «Сибирь Глобал Медиа», объединяющая интернет-ресурсы и сеть региональных радиостанций, наладит максимально эффективное взаимодействие с МРК. Подписанный меморандум является, по его убеждению, серьезным шагом на пути и реализации всех намерений двух СМИ.

ООО «Сибирь Глобал Медиа» создано в ноябре 2017 в Новосибирске. Под его управлением находятся сеть радиостанций «Радио Сибирь», сайты Sibnovosti.ru и «ОмскЗдесь».

Фото: МРК

 

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