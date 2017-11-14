14 ноября
Россия
59.18
 
€ 68.92
18+
Sibnovosti.ru
федеральные новости
...

На Сахалине поисковики передадут останки японских воинов времен Второй мировой войны спецделегации

Главная Общество
Москва
07:01 14 Ноября 2017
сахалин, память, война, мировая, вторая, солдаты, передача, япония, поиски
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
версия для печати Ico_print

В состав спецделегации из Японии войдут девять человек. Во вторник вечером, 14 ноября, они прилетят в Южно-Сахалинск. Российские поисковики нашли на Сахалине и курильском острове Шумшу останки японских солдат времен Второй мировой войны, сообщил во вторник агентству ТАСС председатель регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

Он отметил, что в четверг, 16 ноября в поселке Смирных в центральной части Сахалина поисковики передадут японской делегации останки воинов вместе с пакетом документов, а также личные вещи, найденные рядом с погибшими.

Также 18 ноября на берегу реки Орловка Смирныховского района состоится церемония кремации, 21 ноября делегация вывезет прах погибших в Японию для захоронения, уточняет агентство ТАСС.

«Мы также передадим останки еще 15 японских воинов, найденных нами на острове Шумшу в ходе наших экспедиций в 2016 и в 2017 годах. В прошлом году на Шумшу в районе высоты «Северная» мы нашли останки 12 японских воинов, большинство из них были танкистами. Они найдены рядом с подбитыми японскими танками, на погибших обнаружены элементы танковой униформы, среди них, судя по петлицам, один был в звании сержанта. При одном из погибших мы нашли жетон и печать, и смогли прочитать на печати фамилию Фукуда», — рассказал Артем Бандура.

В этом году оисковики на Шумшу во время раскопок в районе высоты «Северная» обнаружили останки трех японских солдат, при одном из них найден жетон, при другом печать. Жетоны и печати передадут японской стороне.

Во время Второй мировой войны на Сахалине вдоль 50-й параллели, там сейчас находится Смирныховский район, проходила сухопутная граница между СССР и Японией. На своей стороне границы японцы построили мощный Харамитогский укрепрайон. На его защите находились 5 тысяч солдат императорской армии. В августе 1945 года в сражениях за укрепрайон погибли около 2,5 тысячи воинов советской и японской армий. Поисковики уточняют, что останки погибших они находят в местах, усыпанных гильзами и осколками от гранат.

На острове Шумшу северные Курилы в годы Второй мировой войны находилась основная часть 80 тысяч военнослужащих группировки японских войск на Курилах.

В августе 1945 года там высадился десант советских войск, который брал остров штурмом. В боях погибли тысяча советских воинов и не менее 200 японских военнослужащих.

На эту тему
Канал Sibnovosti.ru в Telegram Подпишись на Sibnovosti.ru в Telegram и будь в курсе событий

Общество

Новости России: Международное радио Китая и «Сибирь Глобал Медиа» подписали меморандум о сотрудничестве

Международное радио Китая и «Сибирь Глобал Медиа» подписали меморандум о сотрудничестве

13.11.2017
Россия

Документ предусматривает расширение информационного обмена

Новости Москвы: В США создатели сериала «Карточный домик» планируют снимать продолжение без Кевина Спейси

В США создатели сериала «Карточный домик» планируют снимать продолжение без Кевина Спейси

13.11.2017
Россия

Авторы сценария пытаются переработать концепцию 6-го сезона

Новости Москвы: Россияне меньше доверяют журналистам и полицейским, больше — социологам

Россияне меньше доверяют журналистам и полицейским, больше — социологам

13.11.2017
Россия

Об этом свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ

Новости Москвы: На Дальнем Востоке спасатели ликвидировали все пожары в лесах

На Дальнем Востоке спасатели ликвидировали все пожары в лесах

13.11.2017
Россия

Об этом сообщили в департаменте лесного хозяйства по ДФО

Новости Москвы: В Таиланд прибыли корабли Тихоокеанского флота России

В Таиланд прибыли корабли Тихоокеанского флота России

13.11.2017
Россия

Суда будут участвовать в военно-морском параде в честь 50-летия АСЕАН

Новости Москвы: В России 62,7 миллиона человек поставили прививки от гриппа

В России 62,7 миллиона человек поставили прививки от гриппа

13.11.2017
Россия

Об этом сообщили в Роспотребнадзоре

Новости Москвы: В столице Венесуэлы открыли памятник Владимиру Ленину

В столице Венесуэлы открыли памятник Владимиру Ленину

13.11.2017
Россия

К столетию революции в Каракасе прошел массовый митинг

Новости Москвы: Продажу билетов в плацкартные и общие вагоны возобновят к 17 ноября

Продажу билетов в плацкартные и общие вагоны возобновят к 17 ноября

12.11.2017
Россия

Билеты можно будет купить в кассах и на онлайн-площадках

Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Рейтинг@Mail.ru

© 2002–2017 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на «Сибирское Агентство Новостей» или письменного разрешения главного редактора. Продвижение сайта. Сетевое издание «Сибирское Агентство Новостей» зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 61356 от 07 апреля 2015 года.