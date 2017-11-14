На Сахалине поисковики передадут останки японских воинов времен Второй мировой войны спецделегации

В состав спецделегации из Японии войдут девять человек. Во вторник вечером, 14 ноября, они прилетят в Южно-Сахалинск. Российские поисковики нашли на Сахалине и курильском острове Шумшу останки японских солдат времен Второй мировой войны, сообщил во вторник агентству ТАСС председатель регионального отделения «Поискового движения России» Артем Бандура.

Он отметил, что в четверг, 16 ноября в поселке Смирных в центральной части Сахалина поисковики передадут японской делегации останки воинов вместе с пакетом документов, а также личные вещи, найденные рядом с погибшими.

Также 18 ноября на берегу реки Орловка Смирныховского района состоится церемония кремации, 21 ноября делегация вывезет прах погибших в Японию для захоронения, уточняет агентство ТАСС.

«Мы также передадим останки еще 15 японских воинов, найденных нами на острове Шумшу в ходе наших экспедиций в 2016 и в 2017 годах. В прошлом году на Шумшу в районе высоты «Северная» мы нашли останки 12 японских воинов, большинство из них были танкистами. Они найдены рядом с подбитыми японскими танками, на погибших обнаружены элементы танковой униформы, среди них, судя по петлицам, один был в звании сержанта. При одном из погибших мы нашли жетон и печать, и смогли прочитать на печати фамилию Фукуда», — рассказал Артем Бандура.

В этом году оисковики на Шумшу во время раскопок в районе высоты «Северная» обнаружили останки трех японских солдат, при одном из них найден жетон, при другом — печать. Жетоны и печати передадут японской стороне.

Во время Второй мировой войны на Сахалине вдоль 50-й параллели, там сейчас находится Смирныховский район, проходила сухопутная граница между СССР и Японией. На своей стороне границы японцы построили мощный Харамитогский укрепрайон. На его защите находились 5 тысяч солдат императорской армии. В августе 1945 года в сражениях за укрепрайон погибли около 2,5 тысячи воинов советской и японской армий. Поисковики уточняют, что останки погибших они находят в местах, усыпанных гильзами и осколками от гранат.

На острове Шумшу — северные Курилы — в годы Второй мировой войны находилась основная часть — 80 тысяч военнослужащих — группировки японских войск на Курилах.

В августе 1945 года там высадился десант советских войск, который брал остров штурмом. В боях погибли тысяча советских воинов и не менее 200 японских военнослужащих.