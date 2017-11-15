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В США по Greencard приехали не менее шести подозреваемых в террористической деятельности

Главная Общество
Москва
07:12 15 Ноября 2017
сша, терроризм, подозрение, выходцы, азия
Автор: Sibnovosti.ru
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В США шесть человек, подозреваемых в терроризме, приехали в страну по лотерейной программе Greencard, сообщает агентство «Интерфакс», ссылаясь на информацию телеканала Fox News и администрацию президента.

Одним из подозреваемых является Сайфулло Саипов, которого обвиняют в совершении теракта в Нью-Йорке в Хеллоуин, тогда погибли восемь человек, более десяти получили ранения разной степени тяжести.

Иммигрант из Узбекистана Саипов приехал в США в 2010 году, по его признанию следователям он вдохновлялся пропагандой террористической группировки ИГ, деятельность которой запрещена на территории России.

По данным телеканала, лотерея Greencard каждый год предоставляет до 50 тысяч иммиграционных виз.

Некоторое время назад президент США Дональд Трамп высказал мнение о планах закрыть иммиграционную программу по лотерейной выдаче Greencard после теракта на Манхэттене.

Программа была запущена в 1990 году. Чтобы ее отменить президенту потребуется одобрение Конгресса США.

Фото © Fotolia/ Roman Lipovskiy 

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