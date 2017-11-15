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В России вступил в силу запрет на «легкие» сигареты

Главная Общество
Москва
07:36 15 Ноября 2017
курение, запрет, закон, изображение, болезнь
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
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В России начал действовать регламент Таможенного союза на табачную продукцию. Документ обязывает производителей выпускать пачки сигарет только с устрашающими изображениями, об этом сообщает издание «Известия».

«Теперь изображения на пачках сигарет будут нанесены на обеих сторонах упаковки, а не только на одной, как сейчас. На упаковках будут изображаться органы человека, пораженные различными недугами, которые вызывает курение», — сказано в материале газеты.

В регламенте сказано, что размер картинок теперь должен составлять не менее 50% от площади пачки.

Также с 15 ноября запрещено наносить на упаковки изображения, которые напоминают о чем-то вкусном и стимулирующие продажи сигарет, например, ягоды или фрукты.

На пачках запрещено указывать слова и словосочетания «с низким содержанием смол», «легкие», «мягкие» и тому подобное.

«Газета.ру» напоминает, что в августе производители предложили установить единую минимальную цену на сигареты.

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