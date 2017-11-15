У космодрома «Восточный» построят четыре смотровых площадки

Власти региона составили список мест, где будут оборудованы смотровые площадки в дни ближайших пусков с космодрома «Восточный», об этом в среду, 15 ноября, сообщили в пресс-службе областного министерства внешнеэкономических связей, туризма и предпринимательства.

«Места расположения смотровых площадок выбраны с учетом того, чтобы людям было куда зайти погреться, было где перекусить, попить горячий чай или кофе. Впереди второй и третий пуски. Мы не знаем, сколько людей поедут их смотреть, но наша задача сейчас проработать вопросы комфортного пребывания граждан на территории этих площадок», — приводятся в сообщении слова министра ВЭСТиП Сергея Дмитриенко.

Четыре площадки предусмотрены на базе кафе, все они расположены вдоль федеральной трассы «Амур». Ближайшим к месту пуска выбран участок в районе кафе «Меркурий», уточняет «Интерфакс». От этого заведения до стартового стола расстояние равно 22 км. Асфальтированная территория рассчитана на 150-200 стояночных мест.

Еще одну площадку планируется оборудовать в 29 км от места старта в районе кафе «Русь» — 200-250 стояночных мест. Желающие понаблюдать за стартом ракеты с «Восточного» могут также разместиться в районе кафе «Оазис», оно находится в 40 км от космодрома, и в кафе «Гагаш», которое находится в 52 км от стартовой площадки.

Когда произойдет запуск ракеты, движение на участке федеральной трассы в районе ЗАТО Циолковский будут регулировать полицейские.

В районе трассы установят предупреждающие дорожные знаки и информационные баннеры. До начала пуска точки общественного питания проверят специалисты Роспотребнадзора, сказано в официальном сообщении.

В ноябре ракета «Союз—2.1б» с помощью разгонного разгонного блока «Фрегат» выведет на орбиту российский спутник дистанционного зондирования Земли «Метеор-М» N2-1.

В декабре этого года состоится пуск «Союз-2.1а». Эта ракета-носитель выведет на орбиту спутники дистанционного зондирования Земли и мониторинга чрезвычайных ситуаций «Канопус—В» N3 и N4.

Первый пуск с космодрома «Восточный» состоялся 28 апреля прошлого года. Самарская ракета-носитель «Союз—2.1а» вывела на орбиту космические аппараты «Аист-2Д», «Ломоносов» и нано-спутник SamSat-218.