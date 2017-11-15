Защиту на iPhone X обошел 10-летний пользователь

На ресурсе You Tube размещено видео, на котором 10-летний мальчик смог обмануть сканер лица Face ID в новом iPhone X, принадлежащем его матери, сообщает «Газета.ру».

В видеоролике женщина объясняет, что несмотря на то, что в базе Face ID нет отпечатка лица ее сына, ребенку было не сложно разблокировать смартфон Apple. Также появилась информация, что 10-летний мальчик один раз смог получить доступ к iPhone X своего отца.

До этого времени представители корпорации Apple заявляли, что Face ID — самая надежная система, которую могут обмануть только близнецы или близкие родственники в возрасте до 13 лет. Стало известно, что сканер лица не так совершенен, как хотели бы создатели компании из Купертино.

Некоторое время назад появилась информация, что в 2018 году Apple выпустит три новых смартфона.



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