До 2013 года Всемирное антидопинговое агентство будет находиться в канадском Монреале

Предыдущее соглашение с правительством провинции Квебек в Канаде истекало в 2021 году, сообщает агентство ТАСС.

Во Всемирном антидопинговом агентстве приняли решение продлить соглашение с правительством канадской провинции Квебек. Согласно продленному соглашению, штаб-квартира организации будет находиться в Монреале до 2031 года. Такое решение руководство WADA было принято в четверг, 16 ноября, на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства в Монреале.

Срок предыдущего соглашения истекал в 2021 году. WADA планировало найти новое место для штаб-квартиры, но по итогам переговоров с руководством провинции в агентстве приняли решение сотрудничать и дальше.



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