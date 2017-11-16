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До 2013 года Всемирное антидопинговое агентство будет находиться в канадском Монреале

Главная Общество
Москва
04:48 16 Ноября 2017
допинг, служба, база, канада, срок, увеличение
Автор: Sibnovosti.ru
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Предыдущее соглашение с правительством провинции Квебек в Канаде истекало в 2021 году, сообщает агентство ТАСС.
Во Всемирном антидопинговом агентстве приняли решение продлить соглашение с правительством канадской провинции Квебек. Согласно продленному соглашению, штаб-квартира организации будет находиться в Монреале до 2031 года. Такое решение руководство WADA было принято в четверг, 16 ноября, на заседании совета учредителей Всемирного антидопингового агентства в Монреале.

Срок предыдущего соглашения истекал в 2021 году. WADA планировало найти новое место для штаб-квартиры, но по итогам переговоров с руководством провинции в агентстве приняли решение сотрудничать и дальше.

Фото © REUTERS/ File Photo/ Christinne Muschi

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