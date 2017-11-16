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Центробанк призывает не покупать купюры в 200 и 2000 рублей выше номинальной стоимости

Главная Общество
Москва
05:11 16 Ноября 2017
деньги, продажа, центробанк, предупреждение, россияне
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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Дальневосточное главное управление Банка России обращается к жителям страны и призывает не приобретать новые банкноты в 200 и 2000 рублей по цене, которая будет выше номинала. В банке напоминают, что купюры не являются памятными, их тираж не ограничен.

Кредитным организациям Приморья новые купюры поступили в конце октября. Через некоторое время на разных интернет-площадках начали публиковать объявления о продаже банкнот по цене выше номинала.

«В последнее время часто стали появляться публикации о фактах продажи новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей по стоимости выше номинала… Новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей не являются памятными банкнотами, их тираж не ограничен. Банкноты номиналом 200 и 2000 рублей будут вводиться в обращение на территории нашей страны постепенно, по мере адаптации кассового и банковского оборудования. В Приморье новые банкноты уже выдаются кредитным организациям, граждане могут получить их при совершении расчетных операций в банках», — уточняется в сообщении пресс-службы ведомства.


В декабре планируется массовый выпуск новых банкнот, сообщает РИА «Новости», а также их распространение по всей стране. Купюры будут выпускать в соответствии с потребностями наличного оборота.

«Таким образом, Банк России обращает внимание, что никакой надобности приобретать эти банкноты по цене выше номинала нет», — сказано в сообщении.

12 октября Банк России ввел в обращение новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей. На банкноте номиналом 200 рублей — символы Севастополя: изображение памятника затопленным кораблям и вид на Херсонес Таврический.

На 2000-ой купюре — мост на остров Русский и космодром «Восточный» в Амурской области.

Символы, изображенные на банкнотах, выбирали на общероссийском конкурсе в 2016 году.

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