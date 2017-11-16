МГУ включили в число 150 лучших университетов мира

Московский государственный университет занимает 126-ю строчку в рейтинге из 150 лучших университетов мира.

Как сообщает РИА «Новости», Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова вошел в рейтинг еженедельного журнала Times Higher Education, который включает в себя 150 лучших вузов мира по трудоустройству выпускников.

Издание уточняет, что МГУ стал единственным российским вузом, вошедшим в этот рейтинг, университет занял 126-ю строчку.

В топ-3 вошли американские вузы — Калифорнийский технологический институт, Гарвардский и Колумбийский университеты. Над рейтингом работает консалтинговая компания Emerging, список вузов составляется на мнении работодателей 33 стран мира.